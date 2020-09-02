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В «Спартак» может вернуться бывший коммерческий директор клуба

17:55
Александр Атаманенко. Фото ФК «Спартак»
Александр Атаманенко. Фото ФК «Спартак»
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Как стало известно «СЭ», вслед за Евгением Мележиковым в «Спартак» может вернуться Александр Атаманенко. Переговоры с менеджером, ранее работавшим в московском клубе, уже идут.

В среду, 2 сентября, стало известно, что новым директором по безопасности «Спартака» стал Мележиков, который занимал эту должность с 2015 по 2019 год.

Атаманенко работал в «Спартаке» с 2014-го по август 2020 года. До этого в течение 6 лет специалист занимал должность генерального директора домашнего стадиона донецкого «Шахтера».

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