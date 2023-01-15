Майсторович рассказал, что любит Москву

Новичок «Динамо» Милан Майсторович поделился первыми впечатлениями от России.

«Первые впечатления от России и Москвы? Люблю такую погоду, мне нравится зима. Это большой город. Люблю Россию и Москву. Я знаю, что «Динамо» — большой клуб. Мы с семьей приняли решения о продолжении карьеры именно здесь. Цели — постараться выиграть чемпионат и Кубок с «Динамо», — приводит слова Майсторовича Sport24.

В текущем сезоне 17-летний Майсторович провел три матча за молодежную команду «Войводины» до 19 лет в молодежном первенстве и четыре игры в составе молодежной сборной Сербии до 18 лет.