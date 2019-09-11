В «Сочи» уверены: «Фишт» будет готов к матчу с «Ахматом», несмотря на гонку «Формулы-1»

Территория вокруг стадиона «Фишт» в Сочи будет готова к матчу 11-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ахматом». Об этом заявил гендиректор сочинцев Дмитрий Рубашко. За день до игры в Олимпийском парке Сочи, где и располагается стадион, состоится гонка «Формулы-1» «Гран-при России».

— За это отвечают специальные службы, поэтому зачем оценивать, успеют они подготовить территорию стадиона или нет, — цитирует ТАСС Рубашко. — Гонка еще должна пройти. А вообще демонтировать начнут сразу после ее окончания — 29 сентября. Думаю, конечно же, все должны успеть.