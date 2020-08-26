В «Сочи» рассказали о здоровье Попова

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» рассказал о характере травмы полузащитника Ивелина Попова. 32-летний хавбек был заменен в матче с «Тамбовом» (1:0) из-за повреждения.

— Сегодня будет обследование, все будет понятно, — заявил Рубашко «СЭ». — Правда ли, что есть подозрение на травму крестообразных связок? Нет смысла нам сейчас об этом разговаривать. Для этого есть специалисты, они сделают снимки, и все будет ясно. Зачем сейчас что-то подозревать? Напишите одно, а получится другое. (Севастиан Терлецкий)