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В «Сочи» рассказали о здоровье Попова

11:45
25 августа. «Тамбов» — «Сочи» — 0:1. Ивелин Попов дебютировал за новый клуб и получил травму. Фото ФК «Тамбов»
25 августа. «Тамбов» — «Сочи» — 0:1. Ивелин Попов дебютировал за новый клуб и получил травму. Фото ФК «Тамбов»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» рассказал о характере травмы полузащитника Ивелина Попова. 32-летний хавбек был заменен в матче с «Тамбовом» (1:0) из-за повреждения.

— Сегодня будет обследование, все будет понятно, — заявил Рубашко «СЭ». — Правда ли, что есть подозрение на травму крестообразных связок? Нет смысла нам сейчас об этом разговаривать. Для этого есть специалисты, они сделают снимки, и все будет ясно. Зачем сейчас что-то подозревать? Напишите одно, а получится другое. (Севастиан Терлецкий)

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