Юсупов об отставке Хохлова из «Сочи»: «Почему его уволили? А мы что, на третьем месте идем?»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера.

— Почему уволили Хохлова?

— А мы что, на третьем месте идем?

— Теперь будете вторыми?

— Чтобы быть вторыми, надо вкладывать деньги! — сказал Юсупов.

«Сочи» объявил об уходе 47-летнего специалиста 17 декабря. Вместо него команду возглавил Александр Точилин, который ранее уже тренировал сочинцев и входил в штаб Хохлова.

После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.