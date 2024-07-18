Агент Дркушича сообщил о нескольких серьезных вариантах по трансферу защитника «Сочи»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«У нас есть несколько серьезных вариантов, но не буду разглашать названия клубов», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. В прошедшем сезоне 24-летний словенец сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола. На Евро-2024 защитник в составе сборной Словении провел 4 матча и заработал желтую карточку.