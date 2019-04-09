В слушаниях по делу Кокорина и Мамаева объявлен перерыв. Продолжение - завтра

Пресненский суд города Москвы объявил перерыв в слушаниях по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Заседание возобновится в среду, 10 апреля.

Напомним, во вторник в суде были заслушаны показаниях трех свидетелей: Карен Григоряна, Екатерины Бобковой и Игоря Краснова.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!