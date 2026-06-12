Суперкубок России: где и когда пройдет матч

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России в субботу, 18 июля. Встреча откроет новый сезон в российском футболе и станет первым официальным матчем для команд после летней паузы.

Ожидается, что игра пройдет в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене». При этом Российский футбольный союз официально еще не объявлял место проведения матча. На странице турнира на сайте РФС указана дата — 18 июля, однако город и стадион пока не подтверждены.

Точное время начала встречи также не утверждено. Обычно матчи за Суперкубок России проходят вечером, поэтому стартовый свисток ориентировочно может прозвучать в промежутке с 18.00 до 20.30 по московскому времени.

«Зенит» сыграет в Суперкубке России как чемпион РПЛ сезона-2025/26. «Спартак» получил право на участие в матче после победы в FONBET Кубке России.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом матча «Зенит» — «Спартак» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».