Абаскаль лично выбрал кандидатуру Бонгонды в «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль лично настоял на приобретении клубом 27-летнего полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонды, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, Абаскаль считает, что этот трансфер расширит вариативность «Спартака». Отмечается, что сделка близка к завершению.
Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Сочи – Балтика
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