Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян отметил, что не согласен с итогами матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

— Мы понимаем, что сегодня в современных реалиях взять и уничтожить команду примитивным образом сложно, а на постоянной основе просто невозможно, — цитирует официальный сайт «Тамбова» Григоряна. — Мы, как команда, с минимальными ресурсами практически во всех аспектах, не защищены от таких моментов, которые произошли в Самаре. Давайте будем откровенны: там нам просто открутили голову. И мне непонятны аргументы, что, дескать, мы сами мало, что создали в том матче. Разве может кто-то сказать, что второй тайм проходил при постоянном преимуществе хозяев? Нет, конечно!

Когда меня приглашали работать в «Тамбов», я понимал, что со временем в РПЛ придется противостоять и судейским ошибкам, объяснять игрокам, как с этим бороться, как держать удар, самообладание и чувство ответственности. Да, сейчас команда находится на последнем месте, и необходимо срочно начать показывать результат. Я не из тех тренеров, которые держатся за место работы только ради работы. Главный тренер отвечает за результат, и, если его нет, значит нужно принимать какие-то решения. Но я не хочу доводить ситуацию до того, чтобы быть уволенным. У нас сложились великолепные отношения с руководителями клуба Павлом Борисовичем Худяковым и Арсеном Таймуразовичем Габуевым, с тренерским штабом, с административным штабом и футболистами. Но это не повод, чтобы прикрываться от отсутствия результата.

Кроме того я привык брать ответственность на себя, поэтому не беру в расчет никакие аргументы, начиная от долгой дороги до Саранска, заканчивая всеобщим мнением об аутсайдерском статусе «Тамбова» и неполной комплектации команды. Я всегда верил и доказывал, что понятия возможностей команды и игроков — условные, никто не знает, где предел наших возможностей. Но я точно знаю, что, если мы все соберемся и полностью используем свой ресурс — никто нас не сможет обыграть.

Александр Григорян: «Оставить «Тамбов» в РПЛ — это революция!»



В интервью клубной пресс-службе главный тренер «Тамбова» подвел промежуточные итоги сезона и поделился своими мыслями о текущем положении дел в чемпионате для нашей команды.



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