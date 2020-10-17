СМИ: «Рубин» может добиться переигровки матча с «Краснодаром», если Вилков нарушил протокол ВАР

Арбитр матча 11-го тура Тинькофф-РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Михаил Вилков мог нарушить протокол использования ВАР, утверждает «Бизнес online».

По данным источника, сразу после поражения в Краснодаре представители «Рубина» начали изучать спорные эпизоды и обратили внимание на момент с назначением пенальти. На 43-й минуте Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но Вилков не сразу увидел нарушение правил.

Сначала судья обратил внимание, что Егор Сорокин сбил Джордже Деспотовича на другой половине поля. Затем он показал желтую карточку тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. После этого он возобновил игру.

Спустя пару секунд после ввода мяча Вилков пошел смотреть видео с игрой рукой у Самошникова. Сделано это было в обход десятого пункта протокола об использовании ВАР. В протоколе отмечается, что судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру, отмечает «Бизнес online».

Также в протоколе об использовании ВАР есть отдельный пункт, что матч может быть признан недействительным из-за нарушения. Таким образом, «Рубин» может опротестовать исход матча и добиться переигровки.

«Рубин» оформил официальную претензию в КДК РФС и потребовал разобрать момент с действиями Вилкова в эпизоде с 42-й по 45-ю минуту встречи.