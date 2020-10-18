В РПЛ закрыто трансферное окно лета и осени-2020
В Российской премьер-лиге закрылся трансферный период лета и осени 2020 года. Некоторые переходы, оформленные до полуночи, могут появиться на сайте РПЛ уже 18 октября.
Клубы до зимы не смогут регистрировать новичков. Исключение составят только те футболисты, кто находится в статусе свободного агента на момент закрытия окна.
Второй регистрационный период этого сезона в РПЛ запланирован с 29 января по 25 февраля 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.