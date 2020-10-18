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В РПЛ закрыто трансферное окно лета и осени-2020

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РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В Российской премьер-лиге закрылся трансферный период лета и осени 2020 года. Некоторые переходы, оформленные до полуночи, могут появиться на сайте РПЛ уже 18 октября.

Клубы до зимы не смогут регистрировать новичков. Исключение составят только те футболисты, кто находится в статусе свободного агента на момент закрытия окна.

Второй регистрационный период этого сезона в РПЛ запланирован с 29 января по 25 февраля 2021 года.

Итоговая таблица трансферов РПЛ — здесь

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