В РПЛ закрыто трансферное окно лета и осени-2020

В Российской премьер-лиге закрылся трансферный период лета и осени 2020 года. Некоторые переходы, оформленные до полуночи, могут появиться на сайте РПЛ уже 18 октября.

Клубы до зимы не смогут регистрировать новичков. Исключение составят только те футболисты, кто находится в статусе свободного агента на момент закрытия окна.

Второй регистрационный период этого сезона в РПЛ запланирован с 29 января по 25 февраля 2021 года.

Итоговая таблица трансферов РПЛ — здесь