В РПЛ сообщили, когда будет опубликовано расписание матчей после паузы на игры сборных

Расписание матчей РПЛ начиная с 21-го тура будет опубликовано после кубковых матчей и жеребьевки следующих стадий. Встречи Кубка России пройдут с 14 по 16 марта.

Расписание будет содержать время начала матчей либо 21-го и 22-го туров, либо с 21-го по 24-й.

Финальный вариант расписания будет учитывать интересы всех клубов, включая «Краснодар» и «Ростов», в условиях сложной логистики продолжающих выступление в Кубке.