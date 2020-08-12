В РПЛ планируют встречу руководства клубов и судейского комитета

Российская премьер-лига (РПЛ) планирует организовать встречу руководства клубов и судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Об этом сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

— Мы все хотим, чтобы информация о судейских решениях была более доступна, система VAR в России совершенствовалась, квалификация арбитров повышалась. Планируем организовать встречу руководства клубов и судейского комитета РФС, чтобы обсудить накопившиеся вопросы в прямом диалоге, — приводит «РИА Новости» слова Прядкина.

В матче первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый возмутил футбольную общественность. Подробнее об ошибках судьи можно прочитать здесь.

Позднее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально прокомментировал судейство после матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (0:2). В перерыве встречи арбитр Сергей Иванов удалил спецалиста, у которого были вопросы по поводу неназначенного 11-метрового удара в ворота железнодорожников.