В РФС рассказали, будут ли судьи в РПЛ добавлять много времени к таймам по аналогии с ЧМ-2022

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, будут ли в РПЛ применяться рекомендации по добавлению времени к таймам, аналогичные тем, которые получили арбитры на ЧМ-2022.

— На чемпионате мира тренд на добавленное время. Будут какие-то рекомендации судьям РПЛ?

— По результатам чемпионата мира посмотрим, как будет это происходить, — сказал Каманцев. — Мы вживую смотрим, и мнения от матча к матчу сильно разнятся. Есть объективные причины, когда были травмы. Думаю, в России также могут добавить и 10, и 20 минут, если происходит что-то аномальное. Мы тоже следим за временем, если бывают накладки, то добавляем 1-2 минуты. Не вижу никакой большой проблемы. Интересный опыт ФИФА, но для меня пока не очевидны его опыт и недостатки.

— По итогам чемпионата мира будет совещание с российскими арбитрами?

— У нас будет в феврале сбор, где обсудим, кто как к этому относится. Нам надо будет пообщаться с клубами, как они это видят. Это вопрос к вещателю, которого вы представляете, насколько это интересно вещателю. Сейчас, насколько я понимаю по чемпионату мира, многие вещатели сходят с ума из-за того, что эфиры выходят из временных слотов и сетка рушится. Дважды надо подумать.

— У вас какое отношение к тому, что много добавили к матчам на чемпионате мира?

— От матча к матчу. Там, где была травма — выглядело это необычно, но мы понимали, что это необходимо. В первые дни было много добавленного времени, потом оно сократилось и уже выглядит, как в Германии. Мы проведем отдельную работу со своими арбитрами в том плане, чтобы более четко учитывали игровое время. Не думаю, что будем давать какие-то указания, чтобы добавлять какое-то максимальное время. Мы просто должны компенсировать время игры, не более.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2022 Англия — Иран (6:2) стал самым продолжительным в истории турнира. Судья добавил 14 минут к первому тайму и 10 — ко второму. Всего команды провели на поле 117 минут.