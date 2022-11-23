В РФС рассказали, будут ли судьи в РПЛ добавлять много времени к таймам по аналогии с ЧМ-2022
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, будут ли в РПЛ применяться рекомендации по добавлению времени к таймам, аналогичные тем, которые получили арбитры на ЧМ-2022.
— На чемпионате мира тренд на добавленное время. Будут какие-то рекомендации судьям РПЛ?
— По результатам чемпионата мира посмотрим, как будет это происходить, — сказал Каманцев. — Мы вживую смотрим, и мнения от матча к матчу сильно разнятся. Есть объективные причины, когда были травмы. Думаю, в России также могут добавить и 10, и 20 минут, если происходит что-то аномальное. Мы тоже следим за временем, если бывают накладки, то добавляем 1-2 минуты. Не вижу никакой большой проблемы. Интересный опыт ФИФА, но для меня пока не очевидны его опыт и недостатки.
— По итогам чемпионата мира будет совещание с российскими арбитрами?
— У нас будет в феврале сбор, где обсудим, кто как к этому относится. Нам надо будет пообщаться с клубами, как они это видят. Это вопрос к вещателю, которого вы представляете, насколько это интересно вещателю. Сейчас, насколько я понимаю по чемпионату мира, многие вещатели сходят с ума из-за того, что эфиры выходят из временных слотов и сетка рушится. Дважды надо подумать.
— У вас какое отношение к тому, что много добавили к матчам на чемпионате мира?
— От матча к матчу. Там, где была травма — выглядело это необычно, но мы понимали, что это необходимо. В первые дни было много добавленного времени, потом оно сократилось и уже выглядит, как в Германии. Мы проведем отдельную работу со своими арбитрами в том плане, чтобы более четко учитывали игровое время. Не думаю, что будем давать какие-то указания, чтобы добавлять какое-то максимальное время. Мы просто должны компенсировать время игры, не более.
Матч первого тура группового этапа ЧМ-2022 Англия — Иран (6:2) стал самым продолжительным в истории турнира. Судья добавил 14 минут к первому тайму и 10 — ко второму. Всего команды провели на поле 117 минут.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2