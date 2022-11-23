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В РФС рассказали о ходе переговоров о покупке оборудования для определения офсайдных линий

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» рассказал, как продвигаются переговоры по покупке необходимого оборудования для качественной определения офсайдных линий.

— Вы говорили, что ведете переговоры по поводу офсайдных линий. Как с этим обстоят дела?

— Техническую часть мы отработали. У нас есть технологическое решение. Когда закончится эта часть сезона, мы с клубами РПЛ и РФС по стадионам проведем ревизию. Посмотрим, везде ли можно установить статические камеры. Думаю, что эта возможность будет найдена. Остается чисто технический вопрос их введения. Но обещать, что они будут с первого тура Кубка пока нельзя по причинам, которые раскрывать не могу, просто потому что сейчас находимся в сложной геополитической обстановке. Не хотелось бы наших партнеров как-то подставлять. Поэтому мы объявим, когда все будет готово, деньги будут оплачены, получены, запущены.

— Есть какие-то ориентировочные сроки?

— Март — пессимистический вариант мы рассматриваем.

— Насколько это финансово накладно для РФС сейчас.

— Мы вписываемся в предварительную смету. Когда мы с клубами обсуждали ВАР, у нас была отдельная опция по офсайдным линиям. В целом мы в эту опцию попадаем. В целом, сейчас подорожание идет по поводу it и всего оборудования, мы считаем эти переговоры успешными. И цена хорошая. Это будет взаимовыгодное сотрудничество. РФС будет не просто покупать технологию. А нас будет сложный контракт, в рамках которого мы будем оказывать технологическую поддержку компании, которая это разрабатывает, давать ей обратную связь и вместе развивать продукт. Продукт будет их, но засчет этого мы добиваемся снижения стоимости.

— Это китайская компания?

— Я не могу отвечать на этот вопрос.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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20%

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24%

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РФС
Павел Каманцев
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3
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4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
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8
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