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Сегодня, 21:35

Горшков признался, что недоволен результатами «Крыльев Советов» в первой части сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков подвел итоги первой части сезона РПЛ после победного матча команды в Кубке России против «Спартака» (2:1). Он также подчеркнул, что был рад вернуться на поле. Футболист не играл с 3 октября из-за восстановления после травмы.

— Конечно, мы недовольны, потому что очень мало очков, много недобрали. Будем очень плодотворно работать на сборах и выгрызать очки в весенней части.

— Насколько сильно мешал туман на поле?

— В первом тайме я не играл, но со стороны казалось, что даже партнеров не было видно. А когда я вышел, что все как обычно было, все супер, — цитирует Горшкова Metaratings.ru.

Горшков получил травму в матче 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0) и был заменен на 20-й минуте.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-krylev-gorshkov-o-pervoy-chasti-sezona-my-nedovolny-mnogo-nedobrali-1421339/

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ТБ 2.5

21%

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ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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