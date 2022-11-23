Горшков признался, что недоволен результатами «Крыльев Советов» в первой части сезона РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков подвел итоги первой части сезона РПЛ после победного матча команды в Кубке России против «Спартака» (2:1). Он также подчеркнул, что был рад вернуться на поле. Футболист не играл с 3 октября из-за восстановления после травмы.

— Конечно, мы недовольны, потому что очень мало очков, много недобрали. Будем очень плодотворно работать на сборах и выгрызать очки в весенней части.

— Насколько сильно мешал туман на поле?

— В первом тайме я не играл, но со стороны казалось, что даже партнеров не было видно. А когда я вышел, что все как обычно было, все супер, — цитирует Горшкова Metaratings.ru.

Горшков получил травму в матче 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0) и был заменен на 20-й минуте.