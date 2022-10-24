Гендиректор «Сочи» — о поражении от «Зенита»: «Есть холодный душ, который реанимирует»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:7).

«Это спорт, это выводы, это отношение к чемпионату. Посмотрим, что будет дальше. Есть холодный душ, который реанимирует. Надеюсь, он послужит средством пробуждения. Будем от чистого сердца надеется на это», — цитирует Рубашко ТАСС.

«Сочи» потерпел второе поражение подряд и занимает восьмое место в таблице с 20 очками.

В следующем туре 30 октября «Сочи» примет га своем поле «Урал».