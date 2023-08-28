В РФС подтвердили, что комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого в адрес журналиста

В службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ», что комитет по этике рассмотрит слова экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина.

Ранее Слуцкий, комментируя скандальный эпизод с нападающим Артемом Дзюбой, назвал в эфире «Коммент Шоу» журналиста 19-летним дебилом.

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту в ответ на вопрос о своей результативности.

16 августа стало известно, что форвард дисквалифицирован на два матча РПЛ условно за угрозу в адрес журналиста.