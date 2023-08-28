Агент Ренана заявил, что футболист сыграет в следующем матче против «Балтики»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, сообщил, что футболист восстановился после травмы и готов принять участие в кубковом матче против «Балтики».

«У Ренана больше нет травмы, он сыграет в следующем матче против «Балтики», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

В текущем сезоне 19-летний Ренан провел 4 игры за петербургскую команду в РПЛ, не отметившись результативными действиями.