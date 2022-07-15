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Сегодня, 14:11

В РФС не согласны с отклонением апелляций в CAS

Сергей Разин
корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции на участие российских команд и национальной команды в международных соревнованиях.

«РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов. В настоящий момент союз ожидает от CAS полный текст решения, после анализа которого будет принято решение о дальнейших действиях. Возможные варианты включают в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесенных РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА», — говорится в сообщении РФС.

Ранее CAS отклонил апелляции РФС на решение отстранить сборную России от соревнований.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

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