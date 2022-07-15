РФС выразил соболезнования в связи со смертью Козлова

Пресс-служба РФС выразила соболезнования в связи со смертью бывшего форварда «Спартака» Александра Козлова.

«Ушел из жизни бывший нападающий молодежной сборной России и «Спартака» Александр Козлов. Ему было 29 лет. Козлов считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения, прошел все юношеские и молодежные сборные, в составе «Спартака» дебютировал в Лиге чемпионов в 17-летнем возрасте.

Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении РФС.

15 июля стало известно, что Козлов скончался в возрасте 29 лет. По информации «СЭ», у игрока оторвался тромб.

Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Также он играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».