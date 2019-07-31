В презентационном ролике Шюррле вспомнили его голы в ворота ЦСКА. Видео

"Спартак" опубликовал презентационный ролик, посвященный новичку команды, полузащитнику Андре Шюррле. Он перешел на правах аренды из дортмундской "Боруссии".

В ролике показаны его голы ЦСКА в составе "Вольфсбурга" в Лиге чемпионов. За красно-белых немец будет выступать под 20-м номером.

В прошлом сезоне 28-летний Шюррле выступал за "Фулхэм", в составе которого провел 25 матчей и забил 6 мячей. Ранее он играл за "Байер", "Челси" и "Вольфсбург".

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