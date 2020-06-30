РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В последний раз «Спартак» набирал очки после поражения в первом тайме дерби 13 лет назад

30 июня 2020, 22:05
Теги:

ЦСКА в 17-й раз выиграл первый тайм у «Спартака» в матчах чемпионата России. В предыдущие года армейцы 13 раз удерживали преимущество и во второй половине, дважды — в 1994 и 2007 годах позволяли красно-белым добиться ничьей и однажды — в сезоне-1992 проиграли. (Кирилл Бурдаков)

Матчи чемпионата России, в которых ЦСКА выиграл у «Спартака» первый тайм

Дата

Стадион

Счет в первом тайме

Итоговый счет

04.10.1992

Лужники

1:0

1:2

15.08.1994

Динамо

1:0

1:1

26.09.1998

Динамо

2:0

4:1

29.07.2000

Динамо

1:0

2:1

21.04.2002

Лужники

2:0

3:0

09.11.2002

Торпедо

1:0

2:1

15.05.2004

Динамо

1:0

2:0

24.09.2005

Динамо

1:0

1:0

12.05.2007

Лужники

1:0

1:1

12.07.2008

Лужники

3:0

5:1

19.03.2012

Лужники

1:0

2:1

07.10.2012

Лужники

1:0

2:0

23.11.2013

Арена Химки

1:0

1:0

17.05.2015

Открытие Арена

3:0

4:0

14.08.2015

Открытие Арена

2:1

2:1

06.03.2016

Арена Химки

1:0

1:0

Итого: +13=2-1, мячи 34-10 (23-1 в первых таймах).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир