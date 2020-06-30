В последний раз «Спартак» набирал очки после поражения в первом тайме дерби 13 лет назад
ЦСКА в 17-й раз выиграл первый тайм у «Спартака» в матчах чемпионата России. В предыдущие года армейцы 13 раз удерживали преимущество и во второй половине, дважды — в 1994 и 2007 годах позволяли красно-белым добиться ничьей и однажды — в сезоне-1992 проиграли. (Кирилл Бурдаков)
Матчи чемпионата России, в которых ЦСКА выиграл у «Спартака» первый тайм
|
Дата
|
Стадион
|
Счет в первом тайме
|
Итоговый счет
|
04.10.1992
|
Лужники
|
1:0
|
1:2
|
15.08.1994
|
Динамо
|
1:0
|
1:1
|
26.09.1998
|
Динамо
|
2:0
|
4:1
|
29.07.2000
|
Динамо
|
1:0
|
2:1
|
21.04.2002
|
Лужники
|
2:0
|
3:0
|
09.11.2002
|
Торпедо
|
1:0
|
2:1
|
15.05.2004
|
Динамо
|
1:0
|
2:0
|
24.09.2005
|
Динамо
|
1:0
|
1:0
|
12.05.2007
|
Лужники
|
1:0
|
1:1
|
12.07.2008
|
Лужники
|
3:0
|
5:1
|
19.03.2012
|
Лужники
|
1:0
|
2:1
|
07.10.2012
|
Лужники
|
1:0
|
2:0
|
23.11.2013
|
Арена Химки
|
1:0
|
1:0
|
17.05.2015
|
Открытие Арена
|
3:0
|
4:0
|
14.08.2015
|
Открытие Арена
|
2:1
|
2:1
|
06.03.2016
|
Арена Химки
|
1:0
|
1:0
Итого: +13=2-1, мячи 34-10 (23-1 в первых таймах).