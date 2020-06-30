В последний раз «Спартак» набирал очки после поражения в первом тайме дерби 13 лет назад

ЦСКА в 17-й раз выиграл первый тайм у «Спартака» в матчах чемпионата России. В предыдущие года армейцы 13 раз удерживали преимущество и во второй половине, дважды — в 1994 и 2007 годах позволяли красно-белым добиться ничьей и однажды — в сезоне-1992 проиграли. (Кирилл Бурдаков)

Матчи чемпионата России, в которых ЦСКА выиграл у «Спартака» первый тайм

Дата Стадион Счет в первом тайме Итоговый счет 04.10.1992 Лужники 1:0 1:2 15.08.1994 Динамо 1:0 1:1 26.09.1998 Динамо 2:0 4:1 29.07.2000 Динамо 1:0 2:1 21.04.2002 Лужники 2:0 3:0 09.11.2002 Торпедо 1:0 2:1 15.05.2004 Динамо 1:0 2:0 24.09.2005 Динамо 1:0 1:0 12.05.2007 Лужники 1:0 1:1 12.07.2008 Лужники 3:0 5:1 19.03.2012 Лужники 1:0 2:1 07.10.2012 Лужники 1:0 2:0 23.11.2013 Арена Химки 1:0 1:0 17.05.2015 Открытие Арена 3:0 4:0 14.08.2015 Открытие Арена 2:1 2:1 06.03.2016 Арена Химки 1:0 1:0

Итого: +13=2-1, мячи 34-10 (23-1 в первых таймах).