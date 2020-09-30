Экс-защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин надеется, что Александру Кульчию дадут проявить себя на посту главного тренера бело-голубых. Он сменил Кирилла Новикова, который проработал с командой почти год.

— Новиков решил уйти сам, а руководители его поддержали, — цитируют «Известия» Колодина. — Сказались две неудачи — с тбилисским «Локомотивом» и «Химками». В последних играх результата нет, поэтому надо что-то менять. Я так понял, что у Новикова и Кульчия одинаковые тренировки и видение футбола. Если Александр хороший мотиватор, тогда он может встряхнуть команду. Надеюсь, ему дадут себя проявить, а то так можно весь год тренеров менять.