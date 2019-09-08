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В последнем туре РПЛ в 2019 году «Зенит» и «Динамо» сыграют 6 декабря, «Краснодар» и ЦСКА — 7-го, «Спартак» и «Ростов» — 8-го

00:34

РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата России с 9-го по 19-й тур. В последнем 19-м туре в 2019 году встретятся «Зенит» и «Динамо». Игра пройдет 6 декабря, начало — в 19.30 по московскому времени.

На следующий день «Краснодар» сыграет с ЦСКА, начало — в 16.30.

Последней игрой РПЛ в 2019 году станет встреча «Спартака» и «Ростова». Состоится она 8 декабря, начало — в 19.00.

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23927.html

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