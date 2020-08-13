В Португалии утверждают, что «Локомотив» интересуется лучшим бомбардиром «Браги»

Форвард «Браги» Паулинью входит в сферу интересов «Локомотива». Об этом сообщают португальские СМИ.

По данным A Bola, игрокмо также интересуются «Лацио», «Вулверхэмптон» и «Спортинг». Указано, что римский клуб готов отдать за игрока 15-16 миллионов евро.

«Брага» хочет получить в два раза больше — 30 миллионов и не намерена снижать свои требования. По данным источника, самыми большими финансовыми ресурсами для приобретения игрока обладает «Вулверхэмптон».

27-летний португалец в сезоне-2019/20 провел 48 матчей за «Брагу», забил 25 мячей и отдал девять результативных передач.