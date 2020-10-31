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«В первом тайме мы не вышли на поле». Николич — о поражении от «Сочи»

21:15
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич остался крайне недоволен игрой команды в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

— Всего не хватило. Два разных тайма, — сказал Николич в эфире «Матч Премьер». — В первом тайме мы не вышли на поле. Два подарка — два гола. Я буду выяснять, почему так вышло. Профессиональная команда не имеет права допускать такие ошибки.

Сочи — Локомотив

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