Бывшая гражданская жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Юлия Евтух поделилась мнением о том, что стало причиной проблем футболиста.

- В Пашкином падении виноваты многие. Почему медийные персоны такие деньги зарабатывают, что теряют всяческую связь с реальностью? Не говорю, что они должны получать копейки. Футбол не только в России высоко оплачивается, за границей тоже, спортсмены отдают здоровье на поле. Но я считаю – везде нужен баланс. А большие деньги в спорте надо платить по результату: за забитый гол, выигранный матч, а не за "красивые глаза", - цитирует Евтух "Караван историй". - Парни с мышлением пятнадцатилетнего подростка ведь как считают: если ты знаменитость и у тебя в кармане лежит пачка денег, ты всех и вся можешь уговорить, купить. Член сборной мчит по встречке – его ловит сотрудник ГИБДД. Но узнав, отпускает на все четыре стороны, потому что тот звезда. А безнаказанность рождает вседозволенность.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале.