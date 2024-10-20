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Сегодня, 10:30

Гендиректор «Пари НН» — о матчах с медийными клубами: «Возможность есть, но это не приоритет»

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможности проведения товарищеских матчей с командами медиалиги.

Ранее функционер подтвердил, что «Пари НН» имел договоренность с «Амкалом» по проведению матча 7 сентября в Нижнем Новгороде, но встречу пришлось отменить из-за плотного графика медиаклуба.

«Если не считать возможный матч с «Амкалом», то можно сказать, что мы не ставим перед собой цели играть с медийными командами. Все-таки стоит учитывать разницу, ведь мы клуб РПЛ, а соперник должен быть приближенного уровня. Для этого и проводятся товарищеские матчи, чтобы находить соперников в периметре твоего сопротивления. Да, возможность играть с медийными клубами есть, но это не приоритетная история», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 12 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Денис Сафронов

ФК Амкал
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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