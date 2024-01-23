Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:36

Баранник считает, что Тикнизян может побороться с Сантосом за место в основе «Зенита»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Локомотива» и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном трансфере защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в питерский клуб.

«Никак к этой информации не отношусь. А чем вообще занимается академия «Зенита»? Сейчас же и так есть левый защитник, один из лучших в команде вообще футболистов (Дуглас Сантос. — Прим. «СЭ»). Мы же усиливаем позицию другим футболистом. Не можем найти амбициозного молодого парня из своей академии», — приводит «Спорт День за Днем» слова Баранника.

Также он ответил, может ли Тикнизян побороться за место в основе сине-бело-голубых с Дугласом Сантосом.

«Может. Он — хороший и добротный игрок. Побороться может любой человек. А вот выиграть конкуренцию — это куда сложнее», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы обсудить сумму за Тикнизяна.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barannik-tiknizyan-mozhet-poborotsya-s-santosom-za-mesto-v-osnove-zenita
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
0
Читайте также
Биография Анны Калинской: детство и карьера российской теннисистки
«Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
В Чехии раскрыли сценарий по прекращению конфликта на Украине
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Умер основатель группы Boney M. и автор хита Rasputin Франк Фариан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В Нидерландах назвали сумму, которую «Спартак» может заплатить за Угальде
Личка доволен победным матчем «Динамо» против «Слована»
В «Пари НН» сообщили, что получили от «Ференцвароша» деньги за Севикяна
Тарханов — о возможном переходе Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит»: «Сити» тоже забирает у конкурентов сильнейших»
Агент Помазуна: «Если бы Илью отпускали этой зимой, он мог бы уехать в Турцию»
Сенников — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: «Для всех это удачный трансфер»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Пари НН» сообщили, что получили от «Ференцвароша» деньги за Севикяна

De Telegraaf: продажа Угальде в «Спартак» может стать рекордной для «Твенте»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости