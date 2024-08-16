В «Пари НН» прокомментировали слухи о снижении премиальных
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» отреагировал на слухи о снижении премиальных в клубе.
— В Telegram--каналах писали, что в «Пари НН» снизили премиальные и экономят на всем.
— Это абсолютная неправда. Мы несколько изменили систему премирования, но главным образом в большую сторону. Разве что в Кубке если победа по пенальти, но команда не вышла из группы, то какой в ней толк? Мы хотим поощрять за достижение результата. И в РПЛ чем выше занятое место, тем выше бонусы. Хотя и премии за отдельные победы никто не отменял, они не стали меньше. Провели собрание на эту тему, футболисты поддержали подход. Они понимают, что поощрение за результат справедливо. Вообще у нас хорошие премиальные на уровне премьер-лиги, игроки это знают, они общаются между собой. Сделали двойные бонусы за победы над определенными командами. Ввели повышение в случае трех побед подряд. Если судить по прошлому полугодию, то это выглядело смело, но сейчас два выигрыша подряд есть — футболистам есть о чем подумать в Краснодаре в следующем туре. Плюс привели в порядок систему премирования для персонала команды. Я сам, как человек, который больше 20 лет на различных должностях в футболе, понимаю, как важны не только футболисты, но и единство тех, кто им помогает, — врачей, массажистов, администраторов. Каждый сотрудник должен чувствовать свою значимость, понимать ответственность за результат. Я недолго в клубе нахожусь, но уже некоторые шаги предприняли в том числе в плане медицины, закупаем оборудование. Привлекли двух новых сотрудников — реабилитолога и массажиста. Хорошие ребята! Один из Краснодара, второй из Тулы. Игроки высокого уровня требуют соответствующего подхода. Медицинское направление здорово работает в команде, никаких вопросов нет. Не все сразу, но улучшения за столь короткий отрезок времени есть. Так что разговоры об экономии на всем — какая-то глупость. Мы получаем все, что нам требуется, — и по персоналу, и по премиям, и по логистике, и по сборам. Мы, например, один из немногих клубов, кто провел летнюю подготовку за границей в понятных главному тренеру условиях, с возможностью провести много контрольных игр, — сказал Удальцов «СЭ».
Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0