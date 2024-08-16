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Сегодня, 11:30

В «Пари НН» рассказали о драке между Боселли и Карапузовым

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о драке между игроками нижегородцев Хуаном Боселли и Владиславом Карапузовым.

— У вас в команде футболисты дерутся на тренировках?

— В единственном числе — драка. Хотя это слишком громко сказано. Вот в «Локомотиве» Евсеев в свое время встречал иностранцев — это был масштаб. А тут так... Дружеские пощечины. Никаких подлостей, Карапузов и Боселли эмоционально зацепились в игровом эпизоде. Илич среагировал, отстранил обоих от следующей игры. Я думаю, что сами ребята поняли, что неправильно себя повели, потому что уважение к партнерам — это важно. Получается, наказали сами себя. Хотя они через две минуты пожали друг другу руки, конфликт минимальный, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов
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В «Пари НН» прокомментировали слухи о снижении премиальных
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
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Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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