В «Пари НН» подтвердили интерес клубов ОАЭ к Майга

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клубов ОАЭ к полузащитнику нижегородцев Мамаду Майга.

«Известно, что клубы ОАЭ следят за Мамаду, но официально к нам не обращались», — сказал Кондратов «СЭ».

В текущем сезоне 29-летний Майга провел за «Пари НН» 21 игру во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.