Майга интересен нескольким клубам ОАЭ

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга попал в сферу интересов нескольких клубов ОАЭ. В их числе «Аль-Джазира». Клубы из Эмиратов проявляли интерес зимой и продолжают следить за полузащитником с перспективой на лето. Официальных обращений в «Пари НН» пока не поступало.

В текущем сезоне 29-летний Майга провел за «Пари НН» 21 игру во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.