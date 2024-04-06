В «Пари НН» ответили на вопрос о травме Марадишвили. Игрока унесли с поля на носилках

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о травме полузащитника Константина Марадишвили.

«Послезавтра сделаем МРТ. Пока нет понимания при визуальном осмотре», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Марадишвили на костылях покинул стадион после поражения в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4). Игрока заменили на 28-й минуте встречи после столкновения с полузащитником «быков» Никитой Кривцовым.