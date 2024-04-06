РПЛ переписала первый гол Сперцяна на защитника «Пари НН»
Российская Премьер-лига (РПЛ) переписала первый гол полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в 23-м туре чемпионата России на защитника «Пари НН» Кирилла Глущенкова.
На 8-й минуте встречи после удара Сперцяна игрок нижегородцев срезал мяч в свои ворота. В официальном протоколе матча гол записан на счет Глущенкова.
23-летний Сперцян также отличился на 80-й минуте игры. Этот матч стал для него 100-м, проведенным за «быков».
Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Краснодара» со счетом 4:3.
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|
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|41
|
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|3
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|38
|
4
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|9
|6
|7
|39-33
|33
|
5
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|8
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|33
|
6
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|9
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|33-28
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|4
|10
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|
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|6
|8
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|
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|21
|5
|5
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|
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|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
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|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
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30 тур
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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