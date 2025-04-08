РПЛ изменила время начала матча «Спартак» — ЦСКА по просьбе основного вещателя

РПЛ перенесла время начала матча 26-го тура «Спартак» — ЦСКА по просьбе основного вещателя, сообщает пресс-служба лиги.

Игра состоится 26 апреля. Изначально стартовый свисток был запланирован на 19.00 по московскому времени. Новое время начала матча — 19.30 мск.

После 23 туров чемпионата России «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 44 баллами располагается на четвертой позиции.

Последний раз команды встречались друг с другом 2 ноября 2024 года в рамках 14-го тура РПЛ. Тогда победу одержали красно-белые со счетом 2:0.