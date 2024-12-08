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Сегодня, 17:25

В «Пари НН» не стали опровергать факт переговоров по трансферу Грулева

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о работе по переходу нападающего «Динамо» Вячеслава Грулева

«Видел новость. Но мы пока не имеем права комментировать. Во-первых, окно еще не открыто. Во-вторых, неправильно, когда клуб до своих официальных объявлений что-то комментирует.

Нам интересны сильные футболисты, которые дадут дополнительный градус, навыки нашей команде. Сами понимаете — если переговоры и ведутся, то конфиденциально», — сказал Мелик-Гусейнов.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Пари НН» занимается возможным переходом футболиста.

Грулев является воспитанником бело-голубых, он выступает за основной состав команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол во всех турнирах. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Нападающий уже выступал за нижегородский клуб в 2020 году (2 матча). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2, 5 миллиона евро.

Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Зенит

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