У Грулева есть вариант с переходом в «Химки» помимо «Пари НН»

Как стало известно «СЭ», на нападающего «Динамо» Вячеслава Грулева претендует не только «Пари НН», о чем ранее сообщил журналист Иван Карпов, но и «Химки».

25-летний россиянин испытывает недостаток игровой практики в составе бело-голубых. Его были готовы отдать в аренду еще минувшим летом, но этому помешала травма.

В то же время «Динамо» хотело бы сохранить возможность возвращения футболиста, поэтому речь может идти об аренде или трансфере с опцией обратного выкупа.

Грулев является воспитанником бело-голубых, он выступает за основной состав команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол во всех турнирах. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Нападающий уже выступал за нижегородский клуб в 2020 году (2 матча). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2, 5 миллиона евро.