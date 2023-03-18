В «Оренбурге» рассказали, за счет чего удалось победить «Спартак»: «Сложилось все»

В «Оренбурге» рассказали, за счет чего удалось победить «Спартак»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» оценил победу клуба над «Спартаком» в рамках 20-го тура РПЛ (2:0).

— Какие эмоции после победы над «Спартаком»? За счет чего удалось нейтрализовать красно-белых?

— Только положительные. Тут нет одного фактора в победе. Сложилось все — и наше желание обыграть «Спартак». Наряду с «Зенитом» они выглядят очень хорошо, в отличие от всех остальных команд. Плюс дома мы играем очень неплохо. Сегодня был полный стадион.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей.

«Оренбург» поднимается на 6-е место, у команды 31 очко за 20 игр.