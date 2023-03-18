Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» высказалась о поражении красно-белых в матче 20-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

«Не надо посыпать голову пеплом. Собраться и побеждать в следующих играх», — сказала Салихова «СЭ».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.