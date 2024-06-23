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Сегодня, 14:46

В «Олимпик-Мобиуз» сообщили, что полузащитник Фомин будет на просмотре в ЦСКА до 30 июня

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Олимпик-Мобиуз» Фарход Нишанов ответил на вопрос «СЭ» о будущем 18-летнего полузащитника Рустамбека Фомина. Ранее стало известно, что игрок находится на просмотре в ЦСКА.

«Он игрок молодежной сборной Узбекистана U-20. Сейчас мы отправили Фомина на стажировку в ЦСКА. Он будет в расположении московской команды до 30 июня, а потом вернется к нам. Если ЦСКА заинтересует этот игрок, то клубы будут общаться, договариваться. Нужно еще понимать, что Фомин у нас находится в аренде, права на него принадлежат «Пахтакору», он их воспитанник. Фомин сильный центральный полузащитник, очень подвижный, играет в середине поля. Он трудолюбивый, как Аббос Файзуллаев», — сказал Нишанов «СЭ».

В этом сезоне Фомин провел 13 матчей и забил 1 гол. Арендное соглашение с «Олимпик-Мобиуз» рассчитано до декабря 2024 года.

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