Исполнительный директор «Химок» покинул клуб после отставки Талалаева
Исполнительный директор «Химок» Александр Чирин сообщил «СЭ» о своем уходе из подмосковного клуба.
«Я ушел вместе с [тренерским] штабом из «Химок»», — сказал Чирин «СЭ».
20 июня тренерский штаб «Химок», который работал под руководством Андрея Талалаева, покинул подмосковную команду.
51-летний Талалаев возглавлял «Химки» с апреля прошлого года. Его контракт был рассчитан до 2027 года. Под руководством специалиста подмосковная команда вылетела из РПЛ в прошлом году и вернулась в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.
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