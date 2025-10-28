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28 октября 2025, 12:47

В Москве состоялась церемония прощания с бывшим футболистом «Торпедо» Шустиковым

Сергей Ярошенко

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове прошла церемония прощания с бывшим защитником «Торпедо» Виктором Шустиковым, сообщает ТАСС.

На прощании присутствовали футболисты и тренерский штаб «Торпедо», родственник Шустикова Сергей, бывший игрок «Торпедо» Николай Савичев, экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян и другие.

О смерти Шустикова стало известно 23 октября. Он умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

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Шустиков играл в «Торпедо» в 1958-1972 годах, он является обладателем рекорда по количеству проведенных за клуб матчей (427). В 1963 и 1964 годах признавался лучшим игроком сезона. В 1960 и 1965 годах вместе с «Торпедо» выигрывал чемпионат СССР.

В 1974-1980 годах Шустиков работал в тренерском штабе «Торпедо», а в 1984-1990 годах — в клубной академии.

Источник: ТАСС
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Виктор Шустиков
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ФК Торпедо (Москва)
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 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
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15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
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