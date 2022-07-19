Мележиков о Ярцеве: «Сложно переоценить его участие в жизни клуба»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков посетил церемонию прощания с Георгием Ярцевым

«Хочу выразить слова поддержки родным. Георгий Александрович был и остается для нас другом. Сложно переоценить его участие в жизни клуба. Хочется попросить прощения за то, что мы сделали, то, что мы еще не сделали. Вы с нами есть и будете в будущем», — сказал Мележиков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.