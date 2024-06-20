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Сегодня, 13:59

В минском «Динамо» объяснили, почему отказались от товарищеского матча со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в разговоре с «СЭ» объяснил, почему клуб отклонил предложение «Спартака» о проведении товарищеского матча.

Ранее о возможном проведении матча сообщало издание «РБ Спорт».

«Со стороны «Спартака» было официальное предложение о проведении товарищеского матча, но надо учитывать, что мы играем в квалификации Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде нам попался армянский «Пюник», поэтому у нас 10 и 17 июля пройдут матчи. Если мы проходим «Пюник», то нам предстоят игры второго квалификационного раунда. Если вдруг не проходим, то попадаем в Лигу конференций и играем во втором раунде квалификации. Поэтому никак не получается сыграть», — сказал Скрипченко «СЭ».

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Динамо

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П
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Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

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Пари Нижний Новгород

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