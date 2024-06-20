«РБ Спорт»: «Спартак» летом сыграет с «Торпедо» и минским «Динамо»

«Спартак» определился с несколькими соперниками по товарищеским матчам в летнее межсезонье, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, красно-белые в Москве сыграют с «Торпедо». Кроме того, в июле команда Деяна Станковича в Белоруссии встретится с минским «Динамо».

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.