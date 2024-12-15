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Сегодня, 20:35

В махачкалинском «Динамо» сообщили, что планируют завершить работы по замене поля до марта 2025 года

Артем Бухаев
Корреспондент
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В пресс-службе махачкалинского «Динамо» рассказали «СЭ» о сроках проведения работ по замене поля на «Анжи Арене».

«Работы будут идти во время всей зимней паузы. Погодные условия вроде как позволяют. Более конкретной информации нет. Задача — спокойно успеть к первому домашнему весеннему матчу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Первый домашний матч после возобновления сезона команда проведет с «Локомотивом» 2 марта.

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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