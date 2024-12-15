В махачкалинском «Динамо» сообщили, что планируют завершить работы по замене поля до марта 2025 года

В пресс-службе махачкалинского «Динамо» рассказали «СЭ» о сроках проведения работ по замене поля на «Анжи Арене».

«Работы будут идти во время всей зимней паузы. Погодные условия вроде как позволяют. Более конкретной информации нет. Задача — спокойно успеть к первому домашнему весеннему матчу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Первый домашний матч после возобновления сезона команда проведет с «Локомотивом» 2 марта.