В махачкалинском «Динамо» сообщили, что инфраструктура клуба не пострадала в результате атаки беспилотников

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» сообщил об отсутствии последствий для клуба в результате атаки беспилотников на Дагестан.

«У нас ничего не пострадало. Все спокойно. Мы пока не почувствовали, все хорошо», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее глава республики Сергей Меликов заявил о попытке атаки БПЛА на предприятие в Дагестане.